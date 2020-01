Vijf bestuurders ontvangen boete na actie ‘klinktrekken’ SHVM

09 januari 2020

08u43 0 Zaventem Vijf bestuurders mogen zich aan een boete verwachten voor het niet slotvast achterlaten van hun wagen. De lokale politie van Zaventem organiseerde namelijk op dinsdag 7 januari een actie ‘klinktrekken’, dit naar aanleiding van feiten waarbij een viertal jongeren zich toegang tot geparkeerde wagens probeerden te verschaffen in Sint-Stevens-Woluwe.

Twee wijkinspecteurs gingen op pad om geparkeerde wagens op hun slotvastheid te controleren. In de Lenneke Marelaan werden 90 voertuigen gecontroleerd. 2 voertuigen werden daarbij niet slotvast achtergelaten. Ook controleerde de politie in de Hippokrateslaan 68 voertuigen, waarvan 1 voertuig niet op slot was. Verder werden er op de parking van het jeugdhuis Tonzent in Sterrebeek 21 voertuigen gecontroleerd. Ook daar was 1 voertuig niet in orde. Tenslotte deelde de politie nog 1 boete uit op het Albert De Beusscherplein in Sterrebeek. Daar werden zo’n 29 voertuigen gecontroleerd.