Vier waterpijpbars voor de rechter voor inbreuken op rookverbod JCV

31 december 2019

10u40 0 Zaventem Het parket Halle-Vilvoorde heeft vier waterpijpbars voor de correctionele rechtbank gedaagd omdat ze verschillende inbreuken zouden gepleegd hebben op het rookverbod. Mensen die in de bars een inbreuk pleegden, riskeren een boete, terwijl de bars zelf een tijdelijke sluiting boven het hoofd hangt.

De rechtspersonen riskeren fikse geldboetes, de zaakvoerders gevangenisstraffen en boetes. Voor de bars die nog bestaan, zal ook een tijdelijke sluiting gevraagd worden aan de rechtbank, zegt parket. “Het betreft de QG Lounge in Sint-Stevens-Woluwe, bar Eden in Diegem, de Sky Blue Lounge in Kraainem en The Royal Lounge in Vilvoorde”, zo laat het parket weten. “Dat gebeurde bij controles door de lokale politiediensten en de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Er werden inbreuken vastgesteld op een 25-tal data in de periode van december 2016 tot juli 2019.”

Volgens het parket gaan de verschillende feiten om het niet naleven van het reclameverbod voor tabaksproducten, de verplichte gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten, het rookverbod in de verbruiksruimte waar voedsel en drank wordt geconsumeerd, en de voorschriften voor rookkamers. Bij de QG Lounge werd ook een stedenbouwkundige inbreuk vastgesteld, waarvoor de gemeente Zaventem een herstelvordering bij het parket heeft ingediend.