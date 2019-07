Vier sluikstortcamera’s moeten overlast verminderen en daders betrappen Robby Dierickx

31 juli 2019

10u27 16 Zaventem Arbeiders van afvalintercommunale Interza hebben in de eerste zeven maanden van dit jaar al meer dan duizend sluikstorten moeten opruimen in Zaventem, Steenokkerzeel, Kampenhout, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Nu koopt de intercommunale vier camera’s aan om de problematiek in te perken en sluikstorters op heterdaad te betrappen.

Sinds begin dit jaar staat Interza in voor het opruimen van sluikstorten in de vijf gemeenten. Eén medewerker is voltijds met de registratie van de sluikstorten bezig. Na een melding wordt het afval binnen de werkdag opgeruimd. “Elk sluikstort wordt geregistreerd in een dataset”, weet Marleen Ral, voorzitter van Interza. “Op die manier kunnen we door data-analyse redelijk goed voorspellen waar volgende sluikstorten zullen plaatsvinden. Op die plaatsen komen er sluikstortcamera’s.”

Interza heeft immers beslist om vier sluikstortcamera’s aan te kopen. “Het gaat om verschillende types, zodat we voor elke locatie een geschikte camera kunnen inzetten”, aldus nog Ral. “Bij buurintercommunale Incovo heeft de inzet van camera’s geleid tot een daling van sluikstorten aan de glasbolsites met meer dan vijftig procent. Jaarlijks lopen er tientallen sluikstorters tegen de lamp. Zij krijgen boetes die vaak tot in de honderden euro’s lopen. Wie goed sorteert, het weinig overblijvende restafval in groene zakken steekt en regelmatig het recyclagepark bezoekt, is steeds het beste af.”