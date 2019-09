Videoclip moet inwoners wegwijs maken in gemeente RDK

11 september 2019

11u31 2 Zaventem Het schepencollege van Zaventem heeft een promotionele en informatieve videoclip laten maken om een levendig en overzichtelijk beeld van Zaventem als grote dynamische luchthavengemeente in de Vlaamse rand te creëren. Die videoclip is een aanvulling op de tweejaarlijkse infogids die de komende weken gebust wordt en een stratenplan.

Om de twee jaar brengen de gemeente, de lokale bedrijfswereld en een uitgeverij een onthaalbrochure en informatiegids uit. In de gids staat een overzicht van de gemeentelijke diensten en instellingen en het plaatselijke verenigingsleven. Behalve de algemene informatie staan er ook advertenties van lokale bedrijven in.

Maar dit jaar heeft de gemeente ook een videoclip laten ontwikkelen. In die clip worden allerlei toeristische trekpleisters getoond. “In amper vier minuten tijd proberen we de gemeentelijke dienstverlening, de brede waaier aan gemeentelijke activiteiten, de veelzijdige mogelijkheden en infrastructuur in Zaventem te tonen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Mede hiermee willen we onze inwoners en nieuwkomers wegwijs maken in de gemeente.”

