Verzoeningsvergadering Econocom maat voor niets RDK

13 september 2019

14u54 0

Het sociaal conflict bij IT-dienstverlener Econocom in Zaventem is nog niet van de baan. De verzoeningsvergadering van donderdag heeft immers niets opgeleverd. Eind juli werd een vakbondsafgevaardigde ontslagen en de vakbond eist dat hij opnieuw in dienst genomen wordt, maar daar wil de directie niets van weten.

De vakbondsafgevaardigde van de christelijke vakbond CNE werd op 25 juli aan de deur gezet omdat hij zich volgens de directie te veel bezighield met zijn taken bij de vakbond en daardoor te weinig tijd aan het werk besteedde. Na zijn ontslag legde het personeel het werk neer. Donderdag zaten de directie en de vakbonden rond de tafel, maar tot een verzoening kwam het niet. De vakbonden eisen dat de ontslagen afgevaardigde opnieuw in dienst genomen wordt. De directie ging daar echter niet op in. Bij de bonden beraden ze zich dan ook over nieuwe acties.