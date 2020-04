Verwaarloosde begraafplaats Sterrebeek wordt aangepakt: honderd graven met vervallen concessie verdwijnen Robby Dierickx

06 april 2020

11u18 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem gaat op de begraafplaats langs de Tramlaan in Sterrebeek zowat honderd graven met een vervallen concessie verwijderen. In het verleden kwam er al kritiek van nabestaanden op de verwaarloosde staat waarin de begraafplaats verkeert.

Op het kerkhof langs de Tramlaan in Sterrebeek worden sinds 1996 geen nieuwe begravingen meer gedaan. Alleen op de begraafplaats in de Bosdellestraat worden nieuwe graven toegevoegd. De voorbije jaren verfraaide het schepencollege van Zaventem de vier bestaande kerkhoven in de deelgemeenten door graven waarvan de concessie vervallen was weg te halen. De begraafplaats langs de Tramlaan kwam wegens een beperkt budget niet aan bod. Eind vorig jaar uitten enkele nabestaanden echter hun ongenoegen omdat het kerkhof er verwaarloosd bij lag.

Juni 2021

Om die reden maakt het schepencollege nu geld vrij om ook die begraafplaats aan te pakken. “Want een aantal graven ligt er verwaarloosd bij door onder meer grondverzakkingen”, zegt bevoegd schepen Dirk Philips (Open Vld). “In een eerste fase zullen graven met een vervallen concessie verwijderd worden. Het gaat om een dertigtal vijfjarige vervallen concessies en zeventig vijftienjarige vervallen concessies. Een gespecialiseerde firma zal de werken uiterlijk in juni 2021 uitvoeren. Nabestaanden worden de komende maanden op de hoogte gebracht van de maatregel.”

Later zal de procedure van de verwaarlozing van de overige graven opgestart worden.