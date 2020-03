Verpleegkundige haalt uit naar hamsteraars: “Jullie ontnemen ons alles, terwijl we net zo hard nodig zijn” Laurie (30) moet zelfs ouders - 60-plussers - naar winkel sturen om te kunnen eten Robby Dierickx

18 maart 2020

09u06 7788 Zaventem “Dag in dag uit helpen we alle zieke mensen, maar ondertussen roven de hamsteraars de winkels leeg waardoor we na een drukke werkdag amper eten vinden.” De 30-jarige Laurie uit Nossegem, die als verpleegkundige in Gasthuisberg werkt, trekt aan de alarmbel nadat ze dinsdag voor nagenoeg volledig lege rekken kwam te staan in het warenhuis. “Hamsteraars ontnemen ons alles, terwijl we zo hard nodig zijn.”

Ook vandaag staan er opnieuw lange rijen wachtenden voor de ingang van de warenhuizen. Door de verscherpte maatregelen van de federale overheid mag slechts een beperkt aantal klanten per keer de winkels betreden. Dat houdt hamsteraars echter duidelijk niet tegen om massaal naar de warenhuizen af te zakken. En dat heeft zo zijn gevolgen voor de verpleegkundigen, die na een lange dag- of nachtshift amper voeding in de winkels vinden. Zo ook de 30-jarige Laurie uit het Vlaams-Brabantse Nossegem bij Zaventem. Zij werkt als verpleegkundige op de afdeling algemene inwendige geneeskunde van het UZ in Leuven.

Elke dag paraat

Uit frustratie spuugde ze dinsdagavond dan ook haar gal op Facebook. “Er moet me iets van het hart”, schreef ze. “Ik ben verpleegkundige en moet elke dag paraat staan in het ziekenhuis. Vandaag ben ik naar de winkel geweest om eten te halen, maar er was gewoonweg niets meer. Hebben jullie, hamsteraars, er al eens bij stilgestaan hoe jullie de verpleegkundigen alles aan het ontnemen zijn? En dat terwijl we net zo hard nodig zijn in deze moeilijke tijden. Denk daar eens over na, alsjeblieft.”

Een niet mis te verstane oproep. “Ik ben het dan ook beu dat al die hamsteraars het voor de werkende mensen zo moeilijk maken om inkopen te doen”, laat ze ons weten. “Er wordt al dagen gezegd dat hamsteren niet nodig is, maar toch houdt het niet op. Na een lange nachtshift hoop je dat je toch wat voedsel in de winkels kan vinden, maar toen ik dinsdag naar de Colruyt in Nossegem ging, moest ik eerst een lange rij trotseren om vervolgens voor nagenoeg lege rekken te staan. Er was amper voedsel. Hallucinant. Daardoor heb ik voor aanvang van mijn nachtshift amper iets kunnen eten. Ook het wc-papier was helemaal uitverkocht.”

Medisch onverantwoord

De verpleegkundige benadrukt dat de hamsterpraktijken niet alleen egoïstisch zijn, maar ook medisch onverantwoord. “Door massaal naar de winkels af te zakken, vergroot je de kans op de verspreiding van het virus”, aldus Laurie. “De richtlijnen die de overheid geeft, worden niet opgevolgd. Daardoor is de kans reëel dat heel wat van die hamsteraars binnenkort in onze ziekenhuizen terechtkomen omdat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Denk toch twee keer na.”

Om te voorkomen dat ze ook vandaag na haar nachtshift zonder eten komt te zitten, stuurt de 30-jarige verpleegster haar vader deze voormiddag naar de winkel. “Geen ideale situatie aangezien hij een 60-plusser is, maar ik heb geen andere keuze”, klinkt het. “Ik heb nog één wc-rol en mijn koelkast is helemaal leeg. Ondertussen heb ik wel al heel wat warme reacties gekregen van mensen die me willen helpen en dat doet bijzonder veel deugd. Hopelijk komen nu ook de hamsteraars tot inkeer.”

