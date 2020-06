Verouderde voetbalinfrastructuur ‘Weule Put’ ruimt plaats voor nieuwe groene long Robby Dierickx

09u11 0 Zaventem Nu het gemeentebestuur van Zaventem het voetbalgebeuren in deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe wil centraliseren op de sportsite in de Eversestraat verdwijnt de verouderde accommodatie in de Frans Smoldersstraat. Het grasveld, de kleedkamers en de kantine ruimen plaats voor bos en park. Alleen het kunstgrasveld in ‘Weule Put’ blijft behouden.

Nieuwe kleedkamers, een nieuwe kantine, een tweede kunstgrasveld en een gezamenlijke parking voor voetbalclub KVW Zaventem en tennisclub Woten: die plannen heeft het schepencollege van Zaventem met de sportsite in de Eversestraat. Zodra die werken klaar zijn, verdwijnt de voetbalaccommodatie in de Frans Smoldersstraat. Daar komt – in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij – een nieuwe, groene long.

Die groene long zal deel uitmaken van de groene verbinding aan de Woluwe, die start aan de Mellaertsvijvers in Sint-Pieters-Woluwe en tot in Vilvoorde loopt. In de volgende fase wordt het wandelpad vanaf Kraainem tot een de Grote Kloosterstraat vernieuwd en uitgebreid, deels met een vlonderpad. Daarom moeten de sterk verouderde voetbalinfrastructuur en het grasveld in de Frans Smoldersstraat vervangen worden door park en bos. Het kunstgrasveld blijft behouden omdat het nog in goede staat verkeert. Wanneer de voetbalinfrastructuur afgebroken wordt, is afhankelijk van de aanleg van de nieuwe accommodatie in de Eversestraat. Een deel van het grasveld werd deze week al afgebroken, maar die werken kaderen in de aanleg van de fietstunnel in het Woluwedal.

Chiro

De Chiro van Sint-Stevens-Woluwe, die een deel van haar lokalen op de site in de Frans Smoldersstraat heeft staan, zal in de groene long kunnen blijven. Meer zelfs, volgens de gemeente is het de ideale kans om alle lokalen op één site te centraliseren. Vandaag telt de jeugdbeweging ook nog een lokaal in de Kleine Kerkstraat. “Ik nodig de Chiro dan ook uit om na te denken over één unieke site in het prachtige groene Woluwedal”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). “We zijn blij dat we door de samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij ook in Sint-Stevens-Woluwe een groene long van vijf hectare krijgen.”