Vernieuwd Zeenpark krijgt Wivina Demeester-prijs voor Excellent Bouwheerschap Robby Dierickx

03 oktober 2019

11u07 0 Zaventem De eerste fase van het Zeenpark in Sterrebeek is in de prijzen gevallen. Dinsdag kreeg het project – waarbij het park volledig vernieuwd werd – namelijk de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019.

In het vernieuwde Zeenpark werden onder meer een Finse piste en een multifunctioneel sportterrein aangelegd, maar het park werd ook helemaal heringericht en uitgebreid. Voor die realisatie krijgt de Vlaamse Landmaatschappij nu de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019. Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) is verheugd dat het vernieuwde Zeenpark in de prijzen valt. “Het is immers een belangrijke erkenning”, klinkt het. “Het project is een cofinanciering tussen de Europese Unie, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Zaventem. Wat ons Zeenpark zo uniek maakt, is de moed die we samen met onze burgers hebben gehad om twee straten op te breken en deze te integreren in een park dat mooier en groter geworden is. We gaan nu volop aan de slag met de tweede fase van het Zeen, goed voor nog eens acht hectare nieuw bos. In die zone krijgt ook de Chiro van Sterrebeek haar nieuwe lokalen.”