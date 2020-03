Verlaten vertrekhal op Zaventem spreekt tot verbeelding: 90 procent van vluchten afgelast Robby Dierickx

25 maart 2020

08u45 3 Zaventem Zo verlaten lag de luchthaven van Zaventem er zelden bij. Dinsdag werd negentig procent van de vluchten op Brussels Airport afgelast en dat had zo zijn gevolgen voor de vertrekhal: amper personeel en naar passagiers was het ook lang zoeken.

Als gevolg van de coronacrisis worden momenteel enkel cargovluchten en zogenaamde essentiële vluchten toegelaten. Tot die laatste groep behoren militaire, diplomatieke, medische en repatriëringsvluchten.

Ondertussen werd het aantal agenten op Zaventem opgetrokken om na te gaan of de reis van de weinige passagiers die op de luchthaven ronddwalen wel degelijk essentieel is. Ook controleren ze of de reizigers wel de nodige afstand van elkaar bewaren. Wie de wet overtreedt, riskeert een proces-verbaal of een boete.

