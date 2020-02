Vergeten pan op vuur veroorzaakt rookontwikkeling in appartement SHVM

26 februari 2020

16u17 0 Zaventem Een vergeten pan met olie op het vuur heeft woensdagnamiddag een lichte rookontwikkeling veroorzaakt in een appartement in de Vilvoordelaan in Zaventem.

Het incident gebeurde rond 15 uur. De bewoonster van het appartement vergat een pot met olie van het vuur te halen, waardoor die begon te branden. De brand veroorzaakte een lichte rookontwikkeling in het appartement. Op het moment van de brand was de bewoonster samen met haar kind aanwezig in de woning. Geen van beide raakte gewond.