Verenigingen krijgen dubbele toelage om door moeilijke coronaperiode te spartelen Robby Dierickx

23 september 2020

14u33 3 Zaventem De Zaventemse verenigingen krijgen ook volgend jaar een speciale coronatoelage. Dat heeft het schepencollege beslist. Het gaat om geld dat de gemeente van de Vlaamse overheid kreeg. Dit jaar gaat 168.000 euro naar de verenigingen, volgend jaar is dat 132.000 euro. Daarnaast blijft nog eens 90.000 euro over om de verenigingen eventueel ook in 2022 financieel te helpen.

Zaventem ontving 390.000 euro van de Vlaamse overheid om haar verenigingen een duwtje in de rug te geven tijdens deze moeilijke coronatijden. Door het virus zagen de verenigingen hun inkomsten drastisch verlagen omdat ze geen fuiven en eetfestijnen mochten organiseren. “We hebben beslist om die 390.000 euro over twee jaar te spreiden”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Want ook volgend jaar zullen we nog met het coronavirus moeten leven en zullen de verenigingen dus de gevolgen van het virus moeten dragen.”

Plafond van 8.000 euro

Concreet wordt dit jaar 168.000 euro vrijgegeven, volgend jaar gaat het om 132.000 euro. “Zo zullen de verenigingen 10 procent extra krijgen bovenop de jaarlijkse werkingssubsidie”, legt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) uit. “Daarnaast gaat 50.000 euro naar het opvangen van de kasverliezen van activiteiten, door onder meer geannuleerde eetfestijnen. Ook komen we tussen in de huur van zalen en tenten. In de eerste subsidieronde is het subsidiebedrag per vereniging geplafonneerd op 8.000 euro. Voor de jeugdverenigingen is dat exclusief de toelagen voor de zomerkampen. Na die eerste ronde volgt een evaluatie en staat ook het bedrag voor 2021 nog open. Daarnaast behouden we een reserve voor 2022, indien de verenigingen ook dan nog steun nodig hebben.”

Burgemeester Holemans benadrukt dat verenigingen het geld niet zomaar op hun rekening krijgen, maar dat ze de bewijsstukken van de inkomstenverliezen aan de gemeente moeten bezorgen.