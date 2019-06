Verdediging van ‘brein’ achter diamantroof Zaventem niet mals voor onderzoek: “Onzorgvuldig en zonder hard bewijs” JCV

07 juni 2019

16u34 0 Zaventem Op het proces tegen het zogenaamde brein achter de diamantroof van 2013 op Brussels Airport, kwam vrijdag de verdediging aan het woord. De advocaten van beschuldigde Marc Bertoldi vragen de vrijspraak. Bertoldi bekende dat hij betrokken was bij de heling van de diamanten, maar volgens zijn advocaten is er geen enkel bewijs dat hij achter de overval zelf zat.

Meester Dimitri De Beco, de advocaat van Bertoldi, trok hard van leer tegen het onderzoek. “De speurders beweren dat hij aanwezig was bij de overval, maar hebben daar geen enkele bewijs voor”, aldus De Beco. “Ze lokaliseren zijn telefoon de dag ervoor en de dag erna in het Brusselse. Waar hij de dag zelf was daar hebben ze geen enkel idee van. Volgens de speurders is hij in België, maar dat wil nog niet zeggen dat meneer Bertoldi betrokken was bij de overval. Bovendien is er nergens een vingerafdruk en nergens een stukje DNA teruggevonden van mijn cliënt.”

De diamantroof op Brussels Airport was een van de meest spectaculaire van de afgelopen 10 jaar. op 18 februari 2013 roofden acht gewapende en gemaskerde mannen voor meer dan 30 miljoen euro aan diamanten en edelmetalen uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss.

Het parket van Halle-Vilvoorde vervolgde uiteindelijk 19 verdachten. 18 van hen werden al vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. De zaak tegen Marc Bertoldi werd daarvan afgesplitst omdat hij in Frankrijk al in de cel zat.

De Beco verwijt de speurders onzorgvuldig werk. “Mijn cliënt zegt dat hij op de dag van de overval bij zijn moeder was”, klonk het. “Maar die dame is zelfs nooit ondervraagd. Bovendien is er nergens een wapen of een kogelvrije vest gevonden. Nogmaals: er is geen enkel element in het dossier dat bewijst dat mijn cliënt betrokken was bij de overval.”

Bertoldi wordt door de speurders nochtans gezien als het brein achter de overval. “Maar daar heeft hij het profiel niet voor”, zei De Beco. “Meneer Bertoldi is al vaak in aanraking gekomen met het gerecht. Maar het ging altijd om oplichting of heling, nooit om inbraak of overvallen. De onderzoekers beweren ook dat de bende enkele dagen voor de overval heeft vergaderd over de planning. Mijn cliënt bevond zich toen in Frankrijk en was daar dus niet bij. Nogal straf voor iemand die het brein achter de ‘kraak van de eeuw’ zou zijn.”

De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak, net als bij de andere verdachten in de zaak. “Als u consequent bent, mevrouw de voorzitter, dan spreekt u mijn cliënt vrij”, aldus De Beco. “Hij stond in contact met andere personen in dit dossier, maar daarover heeft deze rechtbank al geoordeeld dat niet bewezen was dat die contacten iets te maken hadden met de diamantroof. Hij is schuldig aan heling en heeft dat ook toegegeven. Maar dat hij het brein achter deze overval zou zijn is te vergezocht. Hij was er zelfs niet bij aanwezig.”

De uitspraak in de zaak valt op 27 juni.