Verbod op vuurwerk met oudjaar: anonieme agenten doorkruisen gemeente Robby Dierickx

12 december 2019

12u41 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem verbiedt alle vormen van vuurwerk in de oudejaarsnacht. Wie de regels aan zijn laars lapt, riskeert een GAS-boete tot 350 euro. Anonieme agenten zullen rond de jaarwisseling doorheen de buurten wandelen waar in het verleden regelmatig vuurwerk afgestoken werd.

“Vuurwerk is niet alleen gevaarlijk, maar bezorgt huisdieren en dieren die in een weide staan een pak stress”, weet Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Sinds mei dit jaar geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod op vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Daarnaast keurde de gemeenteraad in maart al het nieuwe politiereglement goed waarin omschreven wordt dat er in Zaventem en de deelgemeenten een absoluut verbod op vuurwerk en wensballonnen geldt.” Bovendien ontvingen alle inwoners in mei al een brochure met een overzicht van de GAS-boetes, waardoor de gemeente verwacht dat iedereen op de hoogte is van de regels.

Volgens schepen van Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld) zal de politie met oudjaar anonieme agenten door de straten sturen. “We weten namelijk waar er in het verleden regelmatig vuurwerk afgeschoten werd en in die buurten zal dus verhoogd anoniem politietoezicht zijn. Wie de wet overtreedt, riskeert een GAS-boete tot 350 euro.”