Verbindingslus E40 met Brusselse ring ’s nachts 2 maanden dicht: alle verkeer via op- en afrittencomplex Sterrebeek Robby Dierickx

02 januari 2020

11u12 0 Zaventem Een aannemer start in de avond van maandag 13 januari met het plaatsen van nieuwe verlichting in de verbindingslus van de E40 met de Brusselse ring in Sint-Stevens-Woluwe. Wie uit de richting van Brussel komt en de binnen- of de buitenring op wil, moet omrijden via het op- en afrittencomplex in Sterrebeek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is al een tijdje bezig met de plaatsing van ledverlichting op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek, maar op 13 januari verschuiven de werken naar de verbindingslus van de E40 met de Brusselse ring in Sint-Stevens-Woluwe. Er zal twee maanden lang elke nacht tussen 21 en 5 uur gewerkt worden. De lus van de E40 naar de ring wordt er afgesloten, waardoor het doorgaande verkeer een omleiding via het op- en afrittencomplex van Sterrebeek moet volgen. Bestuurders die vanuit Brussel komen, zullen in Sterrebeek de afrit moeten nemen, om daarna onmiddellijk de oprit in de andere rijrichting te nemen.

Parkeerverbod

Om de keerbeweging via het op- en afrittencomplex van Sterrebeek vlot te laten verlopen, zal de Mechelsesteenweg in de richting van Sterrebeek afgesloten worden voor het doorgaande verkeer. Er worden twee omleidingen ingelast: de ene via de Weiveldlaan, de Sterrebeekstraat en de Oude Keulseweg, de andere via de Voskapelstraat en de Oude Baan. Die laatste route is echter niet geschikt voor voertuigen die langer dan tien meter zijn. Om de circulatie op de omleidingsroutes mogelijk te maken, zal er in bepaalde straten een parkeerverbod gelden tijdens de werken. Wegen en Verkeer zal de nodige signalisatie plaatsen. De Mechelsesteenweg richting Nossegem blijft wel open voor het verkeer.

Nabijgelegen opritten

Bestuurders die normaal gezien in Sterrebeek de E40 richting Brussel op rijden, zullen dat tijdens de avondlijke en nachtelijke werken niet kunnen. Ze zullen gebruik moeten maken van de nabijgelegen opritten van de Brusselse ring van ‘Zaventem-Henneaulaan’ en ‘Wezembeek-Oppem’. Alle andere op- en afritten van Sterrebeek blijven wel heel de tijd open.