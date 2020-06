Veranda vat vuur: rookpluim tot kilometers in de omtrek te zien Margo Koekoekx Robby Dierickx

01 juni 2020

17u18 0

Om 16.10 uur is de brandweer van Zaventem maandagnamiddag uitgerukt voor een verandabrand op de Vinkenberg in Sint-Stevens-Woluwe. “De brand was snel onder controle en er zijn geen gewonden”, aldus Alain Habils, woordvoerder brandweerzone Vlaams-Brabant West.

De rookpluim voorspelde niet veel goeds, maar er zijn gelukkig geen slachtoffers. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk.