Veiligheidsagent loopt rond met cardsharp en dreigt 800 euro te moeten ophoesten WHW

02 juli 2019

14u20 0 Zaventem Een Israëlische veiligheidsagent riskeert een boete van 800 euro omdat hij op de luchthaven van Zaventem rondliep met een zogenaamde cardsharp.

De man is werkzaam als veiligheidscoördinator bij de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. In het kader van zijn werk moet hij onder andere bagage checken en reizigers ondervragen. Net als alle passagiers moet hij door de scanner indien hij opnieuw in de beveiligde zone wil geraken. Toen hij door de scanner liep ging het alarm af. Hij bleek een zogenaamde cardsharp op zak te hebben. Dat is een soort plastic bankkaart die met enkele vouwbewegingen omgevormd kan worden tot een mes. In België is het echter een verboden wapen.

Het wapen werd in beslag genomen en de man kreeg een voorstel tot minnelijke schikking. Omdat hij het Nederlands niet machtig is betaalde hij deze niet. Zo belandde hij voor de rechtbank. “Ik had die cardsharp van een vriend gekregen. Ik wist niet dat het verboden was”, klonk het tegen de rechter. De verdediging schermt met zijn immuniteit. “Het wapen werd gevonden toen hij bezig was met zijn werk. Dit hoort bij de functionele immuniteit waarover hij beschikt. U kan hem dus niet veroordelen”, pleitte zijn advocaat. Uitspraak op 18 september.