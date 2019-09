Vandalen steken immobord in brand SHVM

19 september 2019

Zaterdagnacht werd in de Groenstraat in Zaventem een immobord in brand gestoken. Het bord hing aan een afscheiding, vlak voor enkele bomen tussen twee rijhuizen. Het hek vatte vervolgens ook vuur. Vermoedelijk zouden de daders geprobeerd hebben om de bomen in lichterlaaie te zetten, maar die poging mislukte. De politie onderzoekt het incident.

Dezelfde nacht brak er brand uit in de gemeentelijke basisschool. Of er een link is tussen de twee incidenten, is nog onbekend.