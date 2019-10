Vandalen blijven sporthal Zaventem viseren: tien nieuwe afvoerbuizen gestolen SHVM RDK

16 oktober 2019

17u15 0 Zaventem De sporthal van Zaventem, aan de Steenokkerzeelstraat, kreeg opnieuw bezoek van enkele dieven. Gisterennacht namen vandalen zo’n tien nieuwe afvoerbuizen met zich mee. Oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA) is niet te spreken over de opeenstapeling van incidenten.

In de nacht van maandag op dinsdag werden een tiental nieuwe afvoerbuizen gestolen aan de sporthal. De afvoerbuizen werden pas vorig jaar geïnstalleerd. In tegenstelling tot andere keren, braken de dieven niet binnen.

Opeenstapeling

Het is niet de eerste keer dat de sporthal het doelwit is van enkele dieven. Op 8 september kwamen de vandalen ook langs. De inbrekers sloegen het raam van de deur stuk met een grote steen en begaven zich vervolgens naar de kassa om uiteindelijk aan de haal te gaan met zo’n 500 euro.

In diezelfde nacht werd ook in de voetbalkantine van voetbalclub KVW Zaventem ingebroken. Daarbij gooiden de onverlaten een brandblusser in het deurraam, waardoor die ernstig beschadigd achterbleef.

Momenteel loopt er ook nog een onderzoek naar een incident dat zondagavond plaatsvond. Daarbij stortte een van de twee luchthallen bij tennisclub Tenza in. Het is nog niet duidelijk of het hier ook gaat om een vandalenstreek.

Meer blauw

Waarom de sporthal het doelwit is, blijft voorlopig een raadsel. De gemeente heeft er alleszins genoeg van en zoekt momenteel oplossingen. Oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA), die tijdens de vorige legislatuur als sportschepen nog mee verantwoordelijk was voor de vernieuwing van de sporthal, betreurt dat dieven nu al met de afvoerbuizen aan de haal gingen. “De totale kostprijs voor de werken aan de sporthal hebben de gemeente 1 miljoen euro gekost”, klinkt het. “Dat dieven nu de afvoerbuizen van het gebouw rukten, is betreurenswaardig. Het is de zoveelste diefstal in enkele weken tijd in onze gemeente. Het loopt de spuigaten uit.”

Vorige maand trok de fractie al aan de alarmbel en eiste ze meer blauw op straat en meer cameratoezicht. Ze vroeg ook een commissie algemene veiligheid, waarin de gemeente en de politie zullen moeten vertellen welke plannen ze hebben om de Zaventem opnieuw veiliger te maken. “We zijn dan ook tevreden dat de gemeente donderdagavond zo’n commissie organiseert. Voor onze inwoners is het belangrijk dat er iets verandert, want velen van hen lopen met schrik over straat door de recente gebeurtenissen in Zaventem.”