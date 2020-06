Vandalen bekladden gemeentehuis Zaventem met opschrift ‘Dood aan blanken’ Robby Dierickx

22 juni 2020

09u16 32 Zaventem Enkele vandalen hebben eind vorige week het gemeentehuis van Zaventem in het Alex Feldheimpark beklad met schunnige teksten en doodsbedreigingen. Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is furieus en hoopt dat de daders gevat kunnen worden.

‘Dood aan blanken’ en ‘Nique la police’: die teksten werden eind vorige week met zwarte graffiti op enkele muren van het Zaventemse gemeentehuis gespoten. “Het is schandalig dat vandalen onze gemeente op die manier treffen”, aldus een boze burgemeester Holemans. “De daders verdienen zware werkstraffen, want ze zadelen onze gemeentearbeiders met een pak opkuiswerk op. Door hun daden tasten de vandalen ook in de geldbeugel van onze inwoners, want iedereen die belastingen betaalt in onze gemeente, moet onrechtstreeks bijdragen aan de schoonmaakkosten. Ik hoop dan ook dat we de daders van deze wandaden kunnen vatten.”

Adil

Het was trouwens niet de eerste keer dat het gemeentehuis van Zaventem het doelwit van vandalen werd. Kort na de dood van Adil, de 19-jarige jongen die in april om het leven kwam na een politie-achtervolging in Anderlecht, werd de achterzijde van het gebouw in het Alex Feldheimpark ook al beklad met graffiti. “Er zijn mensen die denken dat ze op die manier gehoord zullen worden, maar ze plaatsen zichzelf alleen maar in een slecht daglicht door zo’n vandalenstreken uit te halen”, besluit de burgemeester.