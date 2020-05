Van ‘blijf in uw kot’ naar ‘spring op uw fiets’: verkeer op fietssnelwegen verdubbeld tijdens lockdown Robby Dierickx

19 mei 2020

11u14 0 Zaventem Het aantal fietsers op de Vlaams-Brabantse fietssnelwegen is sinds midden maart verdubbeld. Dat maakt de provincie bekend. Een gevolg van de lockdown, waarin aangeraden werd om buitenshuis zoveel mogelijk te bewegen en te sporten.

De sterkste stijging van het aantal fietsers werd op de Leirekensroute in Londerzeel vastgesteld. Tussen 16 maart en 3 mei werden er maar liefst 30.129 fietsers geteld, een stijging van 98,53 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook in Nossegem op de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel steeg het aantal fietsers in één jaar tijd met 80,48 procent. Opvallend: ook waren er geen ochtend- en avondpiek meer. Er werd een hele dag lang veel gefietst, met één piek in de vroege namiddag.

“Op 4 mei kwam er een versoepeling van een aantal coronamaatregelen, maar dat had weinig effect op de cijfers”, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit. “Hoewel thuiswerk de norm bleef, mochten bedrijven die dag opnieuw opstarten. Ook in deze week bleef de stijgende fietstrend op fietssnelwegen zich aftekenen: op alle Vlaams-Brabantse fietssnelwegen werden meer fietsers geteld dan in dezelfde week het jaar daarvoor. Meer zelfs, er waren ook meer fietsers ten opzichte van de week ervoor.”

“In Vlaams-Brabant heeft de fietser duidelijk gebruik gemaakt van de ‘lockdown’ om heel wat fietsroutes te verkennen”, aldus nog Tom Dehaene. “We hopen dat de fietsers deze routes na de coronatijd zullen blijven gebruiken, ook om naar het werk of school te fietsen.”