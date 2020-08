Van 0 naar 2 ijssalons in twee weken tijd: Cremerie Wendy en Cr’aime de la crème openen deuren Robby Dierickx

18u23 15 Zaventem Al geruime tijd moeten Zaventemnaars naar deelgemeente Sterrebeek om te kunnen genieten van een ijsje van een ijssalon, maar daar komt heel snel verandering in. Nu vrijdag al opent Cr’aime de la crème de deuren in de Oud-strijderslaan en vanaf 20 augustus kan je ook een ijsje halen in Cremerie Wendy op de Van Dijcklaan.

Een beter moment om hun ijssalon Cr’aime de la crème te openen konden Anaïs Vlieger (31) en Pascal De Deyne (35) niet kiezen. Nu vrijdag – middenin de hittegolf – kan je voor het eerst traditionele en ambachtelijke ijsjes afhalen in de Oud-strijderslaan in Zaventem. “We hebben de garage van onze woning omgebouwd tot een ijssalon”, vertelt Anaïs. “Dat Pascal ooit een ijssalon zou uitbaten, stond in de sterren geschreven. Als zoon van zelfstandige melkveehouders ontwikkelde hij van jongs af aan een passie voor romige producten. Tijdens de coronacrisis begon het plots te kriebelen om een eigen ijssalon te openen. Nu vrijdag zwaaien de deuren eindelijk open. Je kan bij ons niet alleen een ijsje afhalen, voor bedrijven maken we ook grotere porties. We zijn ook nog op zoek naar verdeelpunten.”

Cremerie Wendy

Wie een ijsje wil halen in Cremerie Wendy op de Van Dijcklaan, moet dan weer tot 20 augustus wachten. Dan opent de 32-jarige Wendy Michiels haar ijssalon. “Mijn man en ik baten al een tijdje Snackbar M2 aan de overkant van de straat uit en tijdens de coronacrisis moesten we vijf weken de deuren sluiten, waardoor we veel tijd hadden om na te denken”, vertelt Wendy. “Het idee van een ijssalon spookte al lang door ons hoofd en nu hebben we beslist om de stap te zetten. Vanaf 20 augustus bied ik een steeds veranderend aanbod van veertien smaken aan. Maar ook ijscoupes zullen op de kaart staan. Voorlopig mik ik alleen op afhaal, al kan je je ijsje ook in de tuin opeten. Later zal je ook binnen kunnen zitten.”