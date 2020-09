Vader stormt oefenveld op en geeft trainer van zoontje vuistslag: werkstraf van 60 uur gevorderd Wouter Hertogs

29 september 2020

14u21 1 Zaventem Een vader van een jong spelertje van voetbalclub Woluwe-Zaventem riskeert een werkstraf van 60 uur omdat hij de trainer van zijn zoontje aanviel op training. De man kon het niet verkroppen dat de jongen als straf rondjes rond het plein moest lopen.

Op 27 februari 2019 kwam M.E.J. kijken naar de training van de U8. De jongen gedroeg zich echter niet goed en de interimtrainer, een jongeman van 17 jaar, liet hem als straf 3 rondjes rond het veld lopen. Dit was niet naar de zin van zijn vader die de jonge trainer begon uit de schelden voor hoerenzoon. De jongeman negeerde de beledigingen en deed verder met zijn training. Hierop bestormde E.J. het oefenveld en haalde hij meermaals uit. Uiteindelijk slaagde hij erin om de man op de kaak te raken. “Mijn zoon zei me dat hij pijn aan zijn hart had en toch moest hij blijven lopen?!”, klonk het verontwaardigd in zijn verhoor bij de politie. Het parket zag geen enkele verzachtende omstandigheid en vorderde een werkstraf van 60 uur. “U hebt een voorbeeldfunctie, niet enkel voor uw zoon maar ook voor de andere aanwezige kinderen. Er zijn andere manieren om hier mee om te gaan”, aldus het parket. Zelf vroeg hij de vrijspraak. Uitspraak op 27 oktober.