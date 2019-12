Uitgemergelde en zwaargewonde honden gedumpt in velden: “Wie doet nu zoiets?” Beestjes hebben vermoedelijk wekenlang geen eten gekregen en zijn fel verzwakt Robby Dierickx

04 december 2019

15u58 62 Zaventem Volledig uitgemergeld, vol bijtwonden en helemaal onder de vlooien: zo werden dinsdagavond en woensdagochtend twee zwaar verwaarloosde honden aangetroffen in de velden tussen Steenokkerzeel en Nossegem. Omdat beide dieren van hetzelfde ras zijn en met dezelfde klachten kampen, wordt vermoed dat ze samen gedumpt werden. “In deze koude hadden ze het niet lang meer uitgehouden.”

Het eerste hondje – een soort American Stafford - werd dinsdagavond door een wandelaar in de buurt van repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel aangetroffen. De uitgemergelde hond kreeg een nachtje onderdak bij de vinder en werd woensdagochtend naar het dierenopvangcentrum in Zemst gebracht. Uitbater Ferry Heikoop trok er meteen mee naar de dierenarts. “Daar werd vastgesteld dat de puppy van amper zes maanden oud volledig onder de vlooien zat”, vertelt Ferry Heikoop. “Daarnaast is het beestje zes kilogram te mager en heeft ze verschillende bijtwonden over het hele lichaam, maar vooral aan de oren, de poten en de buik.”

Woensdagochtend trof Zaventems N-VA-gemeenteraadslid Tom De Vits de tweede viervoeter amper enkele honderden meters verderop aan. “Ik ging met mijn hond wandelen en aan de ingang van het speelbos kwam het uitgemergelde beestje in mijn richting gelopen”, aldus De Vits. “De viervoeter was heel angstig en stond te trillen op zijn poten. Het dier was zo verzwakt dat ik het naar huis heb moeten dragen. Thuis zag ik dat de hond heel wat bijtwonden had en dat al zijn ribben zichtbaar waren. Ik heb het beestje meteen wat eten en drinken gegeven en woensdagavond ga ik ermee naar de dierenarts. Morgen (donderdag, red.) breng ik de viervoeter naar het dierenopvangcentrum in Zemst.”

Het lijkt erop dat ze al weken niet meer gegeten hebben, want het duurt enkele weken alvorens een hond zo uitgemergeld geraakt. De dierenarts vermoedt dat de honden met heel wat andere viervoeters samen zaten en moesten vechten om te kunnen eten. Dat verklaart ook meteen de vele bijtwonden Ferry Heikoop van Dierenopvangcentrum Zemst

Samen gedumpt?

Het gemeenteraadslid plaatste woensdagochtend een oproep op Facebook in de hoop meer te weten te komen over de hond. “Al snel kreeg ik de reactie dat er enkele uren eerder wat verderop een gelijkaardige viervoeter gevonden werd. De kans is dus reëel dat beide honden samen gedumpt werden. Wie doet nu zoiets?”

In zo’n toestand kunnen de dieren niet lang overleven in deze koude. Gelukkig werden ze snel gevonden, zodat ze nu de nodige zorgen kunnen krijgen Ferry Heikoop van Dierenopvangcentrum Zemst

Ook Ferry Heikoop vermoedt dat de viervoeters pas recent door een dierenbeul in de velden achtergelaten werden. “Want in zo’n toestand kunnen de dieren niet lang overleven in deze koude. Gelukkig werden de dieren snel gevonden, zodat ze nu de nodige zorgen kunnen krijgen. Het lijkt erop dat ze al weken niet meer gegeten hebben, want het duurt enkele weken alvorens een hond zo uitgemergeld geraakt. De dierenarts vermoedt dat de honden met heel wat andere viervoeters samen zaten en moesten vechten om te kunnen eten. Dat verklaart ook meteen de vele bijtwonden.”

Eigenaar zoeken

Van beide vondsten werd inmiddels melding gemaakt bij de politie. “Beide honden hebben een chipnummer, maar dat is niet aan een eigenaar gekoppeld”, aldus nog de uitbater van het dierenopvangcentrum. “De politie liet me weten dat er contact zal opgenomen worden met het bedrijf dat instaat voor de chips, zodat we kunnen achterhalen welke dierenarts de chip gezet heeft. Op die manier hopen we te weten te komen wie de eigenaar van de honden is.”

Beide dieren zullen de komende weken opgevangen worden in het dierenopvangcentrum om op termijn onderdak te krijgen bij een gastgezin. Het opvangcentrum plaatste inmiddels een oproep online om de aankoop van voedselpakketten financieel te ondersteunen. In een mum van tijd doneerden heel wat mensen een bedrag om de honden te helpen.