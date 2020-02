Uitbraak coronavirus in Italië heeft voorlopig geen impact op vluchten tussen ons land en Italiaanse steden Robby Dierickx

24 februari 2020

17u05 1 Zaventem Het coronavirus heeft in Italië maandag al een zesde dode geëist en het land besloot ondertussen al elf gemeenten van de buitenwereld af te sluiten, maar de uitbraak van het virus heeft momenteel nog geen impact op het vliegverkeer tussen ons land en de Italiaanse steden. Dat laat Brussels Airport weten.

Sinds enkele weken is het aantal vluchten naar China vanuit Zaventem fors teruggedrongen door het coronavirus, maar momenteel is dat nog niet het geval voor Italië. “Voorlopig zijn er nog geen vluchten afgeschaft naar Italiaanse steden”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport.

Ondanks dat het virus steeds dichterbij komt, verandert er momenteel ook niets aan de reeds genomen maatregelen op de luchthaven. “Alles wat al in voege was sinds enkele weken blijft momenteel behouden”, aldus nog Chioua Lekhli. “Er is wel een infofolder beschikbaar voor passagiers aan onze infobalies. De belangrijkste richtlijn momenteel is een goede handhygiëne. Ook het personeel wordt regelmatig geïnformeerd.” Enkele weken geleden was er nog ongerustheid bij het personeel door de uitbraak van het coronavirus.

Ondertussen zorgen stiptheidsacties van de luchtvaartpolitie wel nog steeds voor wat hinder bij reizigers die naar landen buiten de Schengenzone vliegen. Agenten voeren hun controles volgens het boekje uit, waardoor er regelmatig lange wachtrijen staan. De agenten protesteren daarmee tegen het aanhoudend tekort aan personeel en werkmateriaal.