Uitbater beruchte waterpijpbar Le QG voor rechter voor... inbreuken op rookverbod Wouter Hertogs

04 maart 2020

13u47 0 Zaventem De uitbater van de inmiddels gesloten waterpijpbar Le QG riskeert een boete van 12.000 euro. Zowel de uitbater als de zaak zelf worden vervolgd voor inbreuken op het rookverbod en enkele stedenbouwkundige overtredingen.

Le QG uit Sint-Stevens-Woluwe bevond zich vorig jaar regelmatig in het oog van de storm. Midden maart 2018 opende de 22-jarige Zaventemnaar Olivier Karakut de waterpijpbar in een pand in de Kleine Kerkstraat waarin tot 2017 kruidenierszaak De Cuyper zat. “In groot-Zaventem is weinig voor jongeren, dus dit is de ideale plaats om samen te komen, iets te drinken en waterpijp te roken”, zat hij vol goede bedoelingen bij de start van het project. Vrijwel meteen rezen de eerste problemen. De openingsuren - op weekdagen tot 3 en op zaterdag en zondag tot 8 uur - waren een doorn in het oog van omwonenden. Al in de eerste weken moest de politie tussenkomen, nadat er een resem klachten over lawaaihinder was binnengelopen bij de politie. Ook het voortdurende af- en aanrijden veroorzaakte veel overlast. Ook stelde de gemeente zich vragen over het naleven van het rookverbod in de zaak.

Dicht... en opnieuw open

‘Last but not least’ bleek de man niet over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken. Die vroeg hij na de opening aan, maar net door de vele klachten van overlast had het schepencollege ze geweigerd, omdat de locatie - midden in een woonwijk - niet geschikt was voor een waterpijpbar. En nog bleek de kwestie niet van de baan. In december 2018 werden bij een politiecontrole problemen rond de sociale wetgeving opgemerkt. Ook waren er problemen met de brandveiligheid. Resultaat: de zaak werd eind 2018 verplicht gesloten op bevel van de arbeidsauditeur en de burgemeester. Lang duurde dit echter niet, want zaakvoerder Karakut stelde zich in regel met alles, waardoor Le QG begin januari opnieuw geopend kon worden. Tot grote onvrede van de omwonenden, die naar de vrederechter trokken. Die sloot de zaak uiteindelijk in juni van vorig jaar.

Failliet

De hele zaak kreeg uiteindelijk - niet geheel verwonderlijk - een juridisch staartje. Volgens het parket Halle-Vilvoorde beschikte de uitbater van de waterpijpbar niet over de nodige stedenbouwkundige vergunningen om de functie van het pand te wijzigen naar een horecazaak. Daarnaast worden de uitbater en de zaak, die inmiddels failliet werd verklaard nadat ze de deuren moest sluiten, ook vervolgd voor inbreuken op de rookwetgeving. Zo was de rookkamer ingericht als een doorgangsruimte naar het terras en schond de uitbater de waarschuwingsplicht bij de verkoop van tabaksproducten. “De tabak voor de waterpijpen werd in grote hoeveelheden aangekocht en nadien herverpakt in kleinere porties om te verkopen. Op die kleinere verpakkingen werden geen gezondheidswaarschuwingen aangebracht. Nochtans was de uitbater hierop gewezen bij een eerdere controle”, aldus het parket.

Het parket vorderde een geldboete van 12.000 euro tegen de uitbater en een boete van 40.000 euro tegen de failliete handelszaak. De advocaat van de uitbater vroeg de vrijspraak voor de stedenbouwkundige overtredingen, maar gaf toe dat er inbreuken waren gepleegd op de rookwetgeving. “Daarvoor vragen we een milde toepassing van de strafwet.” Uitspraak op 2 april.