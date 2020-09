Ugo De Wilde zet de eerste stap in een droom. Pech weerhoudt jonge Vlaams-Brabander van mooi resultaat in Le Mans Joost Custers

21 september 2020

08u00 0 Zaventem Een zesde plaats en een opgave met een kapotte motor waren niet het verhoopte resultaat voor Ugo De Wilde in het voorprogramma van de 24 Uur van Le Mans. Toch liet de jongste Belg, die ooit op het grote circuit van Le Mans reed, zich opmerken. Hij reed twee prachtige inhaalraces en toonde een verbazingwekkende maturiteit voor een jongen van 17 jaar oud. Het zal niet de laatste keer zal zijn dat de Zaventemnaar zich laat zien op het legendarische circuit in de Sarthe.

Op zijn 17de beleefde Ugo de Wilde een ongelooflijke weekend op Le Mans, waar hij deelnam aan twee wedstrijden voor de Road To Le Mans in het voorprogramma van de wereldbekende etmaalrace. Hij zat zeer snel in het ritme van de beste rijders, klokte de zesde tijd in de kwalificaties (op 34 deelnemers) en reed twee mooie races.

Pech

De twee wedstrijden toonden wat Ugo De Wilde kan, maar het resultaat bleef wat uit. In de eerste race schoof hij al snel op van de zesde naar de derde plaats. “Het was zeer amusant. Ik kon het nauwelijks geloven in die eerste rondes. Ik dacht echt dat ik in de 24 Uren was terechtgekomen. Ik ging voorbij mijn teamgenoot Jean Glorieux bij het uitkomen van Tertre Rouge en ik deed een fantastisch remmanoeuvre om Maulini voorbij te steken bij Mulsanne. Ik had de voorafgaande ronde gezien dat hij nogal vroeg remde en ik glipte echt door een klein gaatje.”

Spijtig genoeg kostte een probleem met het vastmaken van de riemen van zijn corijder Wolfgang Triller tijdens de rijderwissel het duo vijftien seconden en de top vijf. Ze werden uiteindelijk zesde. Op zaterdag ging het ook goed, met een derde plaats bij de wissel, maar jammer genoeg gaf even later de motor van de Ligier de geest en De Wilde moest opgeven.

Eén ding is zeker. Ook al klom hij niet op het podium, in tegenstelling tot zijn ploeggenoten Jean Glorieux (eerste en dan tweede) en Laurents Horr op de DKR N°1, die nog steeds het kampioenschap leiden, toch liet Ugo de Wilde, de jongste Belg die ooit op het grote circuit van Le Mans reed, zich opmerken. En misschien werden hier wel de eerste stenen gelegd voor een grote carrière in het endurance racen in de toekomst.

