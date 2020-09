Ugo De Wilde, de jongste Belg ooit op het circuit van Le Mans. 17-jarige Brabander maakt eerste deel van zijn droom waar. Joost Custers

17 september 2020

22u00 0 Zaventem Een vijfde snelste chrono in de vrije trainingen van de Road to Le Mans, dat was het debuut van Ugo De Wilde in een prototype op het mythische Franse circuit. De dag was amper begonnen en de jongeman uit Zaventem van zeventien racete al aan 300 km/u over de snelle omloop in het departement van de Sarthe.

Donderdagochtend, 9u02… Ugo De Wilde neemt het stuur over van zijn Duitse teamgenoot Wolfgang Triller, aan het stuur van de Duqueine prototype LMP3 uit de ateliers van DKR Engineering. Hij legt zijn eerste rondje af van 13,6 km op het legendarische circuit van Le Mans. Meteen staat er een nieuw record in de autosportgeschiedenisboeken. Ugo heeft nog geen rijbewijs, maar racet wel aan 300 km/u op de lange rechte lijn van de Hunaudières, meteen ook een nieuwe record voor hemzelf als het om topsnelheid gaat.

“Ik moet toegeven dat ik in mijn ‘outlap’ een beetje verloren was… Ik reed 100 meter van mijn kot waar ik tijdens mijn studieperiode hier verbleef. Ik reed op de weg die ik maar al te goed ken, want hier in de buurt ging ik vaak lopen en er is zelfs mijn favoriete Italiaanse restaurant… En nu racete ik op die weg, aan zo’n snelheid”, vertelt de jonge Belg achter zijn mondkapje van het team DKR.

Op weg naar zijn droom

Nooit eerder in de geschiedenis van onze autosport, heeft zo’n jonge Belgische rijder op dit circuit gereden. “De baan is echt ongelofelijk… Het is een fantastische ervaring en ik heb het moeilijk om te geloven dat dit echt is. Ik ken dit circuit zo goed van de beelden op Tv. Dit is maar een eerste, kleine stap in de richting van een droom, met name deelnemen aan de 24 Uur van Le Mans zelf, want ik rij dit seizoen in het voorprogramma. Ik wil iedereen bedanken die dit meer heeft mogelijk gemaakt. Waarschijnlijk zal dat gevoelen vrijdag, bij de start van de race, nog sterker zijn.”

In de eerste vrije sessie - er volgt nog een tweede om 18u30 donderdagavond – legde Ugo zeven ronden af: “Ik heb iedere ronde bijgeleerd, met inbegrip van enkele kleine foutjes. Ik heb tragere wagens (van de GT-3klasse) moeten inhalen, iets waar ik niet mee vertrouwd ben.” Ugo zette de vijfde tijd neer, op 2,5 seconde van de beste chrono van de ochtendlijke sessie.