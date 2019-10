Twintiger steelt voor 1.122 euro aan drank en parfum WHW

23 oktober 2019

18u31 0 Zaventem Een Oost-Europese twintiger is veroordeeld tot 1 jaar cel voor verschillende diefstallen in skyshops op de luchthaven van Zaventem.

De man sloeg op 30 augustus in verschillende skyshops toe, steeds op dezelfde manier. Hij zocht flessen drank of parfum uit, verwijderde de beveiliging en stapte ermee naar buiten. Dit lukte wonderwel enkele keren maar uiteindelijk ging in een van de winkels toch het alarm af en kon hij geklist worden. In totaal bleek hij al artikelen voor een totale waarde van 1.122 euro bij zich te hebben. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat.