Tweedekanshoekje verhuist na Nieuwjaar naar gebouw dat Sociale Dienst weldra verlaat Robby Dierickx

17 december 2019

16u31 7 Zaventem Na een zoektocht van enkele maanden heeft het Zaventemse schepencollege maandag een nieuwe locatie gevonden voor het Tweedekanshoekje. Die tweedehandswinkel verhuist midden januari naar het gebouw in de Stationsstraat waarin vandaag nog de sociale dienst onderdak heeft. Die dienst verhuist op haar beurt naar het OCMW-rustoord. De vrijwilligers van het Tweedekanshoekje hopen dat het pand groot genoeg is.

Zaterdag sloegen de vrijwilligers van de kringloopwinkel voor de laatste keer de deur van het oude vredegerecht in de Vilvoordelaan achter zich dicht. Dat gebouw - dat eigendom was van het OCMW van Zaventem - werd enkele weken geleden verkocht en de nieuwe eigenaar zal het pand afbreken om er vervolgens een commerciële ruimte en appartementen op te bouwen. Om die reden moest het Tweedekanshoekje er vertrekken. Maandag maakte burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) op de gemeenteraad bekend dat de vrijwilligers vanaf midden januari onderdak krijgen in een pand naast het oude gemeentehuis in de Stationsstraat.

“In de ruimte zit de sociale dienst momenteel nog, maar die verhuist na de jaarwisseling naar OCMW-rustoord Trappeniers”, aldus Holemans. “Daardoor komt de ruimte vrij en volgens ons is dat de geschikte plek voor het Tweedekanshoekje. Het gebouw ligt in het centrum van de gemeente.”

Te klein?

Yvette Grauwels van de kringloopwinkel is tevreden dat er een oplossing gevonden werd, maar is wat onzeker of het gebouw wel groot genoeg zal zijn. “We verkopen namelijk ook meubels en weten niet of die mee kunnen verhuizen”, klinkt het. “Binnenkort zullen we het pand bezoeken en we hopen dat onze vrees onterecht is.”