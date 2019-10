Tweedekanshoekje mag toch nog wat langer in voormalig vredegerecht blijven Robby Dierickx

03 oktober 2019

13u32 1 Zaventem Het tweedekanshoekje moet dan toch niet meteen vertrekken uit het voormalige vredegerechtsgebouw in de Vilvoordelaan in Zaventem. De kringloopwinkel kan er zeker tot midden december blijven.

Omdat de gemeente het voormalige vredegerechtsgebouw – dat eigendom is van het OCMW van Zaventem - wil verkopen, moest het tweedekanshoekje eind september het pand verlaten. Maar nu komt de gemeente hier toch op terug. Aangezien het gebouw nog niet verkocht is, mag de winkel er nog zeker tot midden december blijven. In de tussentijd hopen de gemeente en het tweedekanshoekje een nieuwe locatie voor de winkel te vinden. De zoektocht is nog volop bezig.

“Uiteraard zijn we de gemeente heel dankbaar dat we nu nog niet moeten vertrekken”, zegt Anne Lisson, één van de drijvende krachten achter het tweedekanshoekje. “We hopen dat we snel een nieuwe locatie vinden, zodat we eind dit jaar kunnen verhuizen.”

De vrijwilligers lieten eerder al weten dat de kans op een voortbestaan van de kringloopwinkel klein is indien er geen andere locatie gevonden wordt.