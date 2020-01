Tweedehandswinkel De 2de Kans opent deuren op nieuwe locatie Robby Dierickx

27 januari 2020

14u58 3 Zaventem De tweedehandswinkel De 2de Kans heeft zaterdag de deuren op haar nieuwe locatie in de Stationsstraat in Zaventem geopend. De vrijwilligers moesten midden december hun onderkomen in het voormalig vredegerechtsgebouw in de Vilvoordelaan verlaten en konden dankzij de gemeente in een gebouw naast het oud gemeentehuis terecht.

De deuren van het Tweedekanshoekje, dat voortaan als De 2de Kans door het leven gaat, zwaaiden zaterdag om 10 uur open. “We kregen heel wat mensen over de vloer en de reacties waren heel positief”, zegt Yvette Grauwels, één van de vrijwilligers. “De bezoekers lieten ons weten dat we de ruimte – die toch wat kleiner is dan onze vorige locatie – goed benut hebben. We zijn dan ook tevreden dat we opnieuw de deuren konden openen.”

Het voorbije anderhalf jaar had het Tweedekanshoekje onderdak in het voormalige vredegerechtsgebouw in de Vilvoordelaan. Dat gebouw werd echter verkocht, waardoor de tweedehandswinkel het pand midden december moest verlaten. Na een lange zoektocht vond de gemeente een beschikbare ruimte in het gebouw naast het oude gemeentehuis in de Stationsstraat. Tot Nieuwjaar had de sociale dienst er onderdak, maar die verhuisde inmiddels naar OCMW-woonzorgcentrum Trappeniers.

De 2de Kans is elke zaterdag van 10 tot 13 uur open.