Tweede gedeelte vernieuwd Zeenbos deels open voor het publiek Robby Dierickx

03 juni 2020

08u40 0 Zaventem Nadat eerder al het eerste vernieuwde deel van het Zeenpark – met onder meer een Finse piste, multifunctioneel sportterrein en veel groen – in Sterrebeek opende, is het nu de beurt aan het heraangelegde Zeenbos. Op een volledige heropening van het 8,5 hectare bos is het nog een jaar wachten, maar de twee belangrijkste paden doorheen de groene zone zijn weldra wel al toegankelijk.

Een stortplaats voor illegaal steenpuin: zo kon je het Zeenbos tot een jaar geleden het best omschrijven. In het bos werd de voorbije jaren heel wat bouwafval gedropt, maar vorig jaar werd al het afval er opgeruimd. Nadien werden er zowat 10.000 bomen aangeplant, onder meer via twee boomplantacties voor omwonenden, verenigingen en scholen. Begin augustus werden de naruurwerken aangevat. Bijna een jaar later zijn de twee belangrijkste paden doorheen het bos klaar om opengesteld te worden.

“Het is nu het ideale moment om dit nieuw stukje Sterrebeekse natuur open te stellen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “De mensen wandelen tijdens deze coronacrisis meer dan ooit en gaan daarbij op ontdekking in de eigen gemeente. Het Zeen is meer dan 50 jaar een woestenij en een stortplaats voor illegaal steenpuin geweest. Het wordt nu een groene oase voor natuurbeleving en ontspanning. Het zal natuurlijk nog even duren vooraleer de bomen groot zijn.”

Vlonderpad

De volledige heropening van het Zeenbos staat pas voor volgend jaar gepland, aangezien er nog heel wat werken uitgevoerd moeten worden zoals de aanleg van een vlonderpad en de bouw van nieuwe lokalen voor Chiro Mik Mak. Maar op de twee belangrijke paden zal binnenkort dus wel opnieuw gewandeld kunnen worden. “We vragen aan de inwoners heel uitdrukkelijk om enkel op de nieuwe paden te wandelen”, aldus nog Dewandeleer. “De natuur is nog veel te fragiel, mede ook door de droogte. De gemeente heeft de nodige signalisatiebordjes geplaatst om duidelijk te maken wat kan en wat niet kan.”