Tweede fase heraanleg Zeenpark begint in augustus Robby Dierickx

16 juli 2019

09u30 3 Zaventem Over een tweetal weken beginnen de natuurwerken aan het Zeenpark in Sterrebeek. Nadat eerder al een eerste deel van het park vernieuwd werd, is nu het beboste gebied aan de beurt. Daar komen onder meer wandelpaden, speelgelegenheden en de nieuwe lokalen van Chiro Mik Mak.

Vorig jaar al werd het eerste gedeelte van het vernieuwde Zeenpark geopend. Er werden onder meer een multifunctioneel sportterrein en een Finse piste aangelegd. Nu is het tweede gedeelte – het 8,5 hectare grote deel dat tot voor kort volledig bebost was – aan de beurt. Nadat eerder al een groot deel van de bomen gekapt werd en een grote hoeveelheid steenpuin afgevoerd moest worden, werden in december tijdens een plantactie met de inwoners 2.000 bomen geplant. Begin augustus beginnen de natuurwerken.

“De bedding van de Kleine Maalbeek, in de volksmond de Sterre, wordt verbreed en de oevers worden verstevigd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Hierdoor ontstaat een grotere waterbufferingscapaciteit, met meer mogelijkheden voor een diverse fauna en flora door natte zones en interessante hellingen. In de winter wordt ter hoogte van de tennisvelden een wandel- en fietsbrug over de beek aangelegd en komen er wandel- en fietspaden. Daarnaast worden tijdens een nieuwe plantactie nog eens 10.000 bomen geplant. De nieuwe natuurzone moet in de zomer van 2020 klaar zijn.”

Chiro Mik Mak

Behalve voor natuur is er ook plaats om te spelen in het tweede deel van het Zeenpark. Zo komen er natuurlijke speelheuvels en krijgt Chiro Mik Mak Sterrebeek er haar nieuwe lokalen. De gemeente werkt samen met de Chiro aan een opstelling van moderne modulaire units, die een natuurlijke buitenafwerking zullen krijgen zodat ze mooi passen in de bosomgeving.