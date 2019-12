Twee zwaar uitgemergelde honden die in veld gevonden werden, vonden al gastgezin Robby Dierickx

05 december 2019

09u51 7 Zaventem Voor de twee zwaar verwaarloosde honden die dinsdagavond en woensdagochtend in de velden tussen Steenokkerzeel en Nossegem aangetroffen werden, is ondertussen al een warme thuis gevonden. De twee viervoeters worden voorlopig door gastgezinnen opgevangen. Ondertussen loopt de zoektocht naar de eigenaar van de honden verder.

Dinsdagavond werd een eerste American Stafford – een pup van zes maanden oud – in de buurt van het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel aangetroffen. De vinder bracht de zwaargewonde hond woensdagochtend naar het dierenopvangcentrum in Zemst. Ondertussen werd de tweede hond van hetzelfde ras enkele honderden meters verderop aan de ingang van het speelbos in Nossegem gevonden. Zaventems gemeenteraadslid Tom De Vits ontfermde zich over het beestje en trok er woensdagavond mee naar de dierenarts. “Het dier bleek uiteindelijk geen vlooien, noch infectueuze huidziektes te hebben, maar had wel bijtwonden en was zwaar ondervoed”, aldus De Vits. De zes maanden oude puppy had wél vlooien, had eveneens wekenlang geen eten gekregen en vertoonde ook heel wat bijtwonden.

Gouden mandje

Ondertussen kreeg de pup al onderdak bij een gastgezin. Donderdagmiddag gaat ook de tweede hond naar een gastgezin dat ervaring heeft met zwaar verwaarloosde honden. “Maar de kans bestaat dat we het diertje na het weekend zelf tijdelijk zullen opvangen tot het ergens een definitief gouden mandje krijgt”, laat Tom De Vits nog weten. “We zullen het echter eerst met het Dierenopvangcentrum Zemst bekijken, want we willen er zeker van zijn dat we de hond de nodige zorgen kunnen geven.”

Buitenlandse chip

De politie gaat ondertussen op zoek naar de eigenaar. Beide honden waren gechipt, maar de viervoeters stonden niet geregistreerd. Het zou bovendien om een buitenlandse chip gaan. Als de eigenaar binnen de twee weken niet gevonden wordt, worden de honden automatisch eigendom van het dierenopvangcentrum, dat op haar beurt op zoek kan naar een nieuwe, definitieve thuis voor de American Stafford.