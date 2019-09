Twee verdachte pakketten gevonden op Brucargo Shauny Verheulpen

10 september 2019

10u45 0

Bij afhandelaar Aviapartner op Brucargo in Zaventem zijn vanochtend om 8 uur twee verdachte pakketten gevonden. “Een hond van beveiligingsfirma G4S had positief gereageerd op een pakket”, aldus een personeelslid. “De procedure werd gevolgd: het personeel werd geëvacueerd en er werd meteen een parameter afgezet.”

Dovo en de politie kwamen ter plaatse om de pakketten te vernietigen. Een kleine groep werknemers moest buiten op de parking wachten, maar is intussen alweer naar binnen.

Wat er precies in de pakketten zat, is momenteel nog niet duidelijk. Volgens de eerste vaststellingen zou er niets verdachts in de pakketten gezeten hebben.

Later meer