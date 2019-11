Twee nieuwe explosievenhonden in luchthaven Zaventem SHVM

28 november 2019

14u09 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem mag binnenkort twee nieuwe speurhonden verwelkomen. De twee zwarte labradors, waarvan de namen niet bekend zijn, zullen in de toekomst passagiers en bagage controleren op het bezit van explosieven.

Sinds drie maanden patrouilleert de Federale Politie samen met de twee labrador pups in de lobby van de luchthaven. Op die manier leren de dieren personen en explosieven opsporen. Daarbij neemt een agent de rol van verdachte op zich door een spray te gebruiken die een explosievengeur, ook wel bekend als TATP, verspreidt.

“Voordien hadden we 6 explosievenhonden bij de Federale Politie, maar sinds de aanslagen in 2016 in Zaventem en Maalbeek hebben we dat aantal verhoogd naar 24", zegt hoofdcommissaris Rony Vandaele van de Federale politie. “En nu komen er nog twee honden bij.”

Geen afleiding

De opleiding van deze labradors verschilt met de opleiding van de klassieke explosievenhonden. Die laatste worden gebruikt bij sweepings waarbij een perimeter wordt ingesteld of in een rustiger gebied. Maar deze keer worden de honden ingezet in een lawaaierige lobby waar honderden passagiers een mogelijk gevaar kunnen vormen. Niet afgeleid worden is dus een van de belangrijkste aandachtspunten in de opleiding.

Vriendelijker

“Op vraag van het diensthoofd van de luchthaven werd er gekozen voor labradors in plaats van een herdershond”, meent Vandaele. “Labradors zijn socialer en komen vriendelijker over dan een herdershond, die soms angstwekkend kan zijn voor mensen.”

De honden zouden vanaf het voorjaar van 2020 operationeel zijn in de luchthaven.