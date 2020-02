Twee lichtgewonden bij aanrijding tussen Lijnbus en drie wagens op Woluwedal Robby Dierickx

06 februari 2020

17u45 0

In de werfzone van het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe zijn donderdagvoormiddag twee lichtgewonden gevallen bij een aanrijding tussen een bus van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn en drie wagens. Of de gewonden in de bus of in de wagens vielen, is niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde donderdagvoormiddag rond 10.30 uur in de werf van het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe. De Werkvennootschap vernieuwt er momenteel het kruispunt. Om een nog onduidelijke reden knalden een bus van De Lijn en drie wagens tegen mekaar. Volgens een woordvoerder van De Lijn vielen daarbij twee gewonden. Het is echter niet duidelijk of die gewonden in de bus of in de wagens vielen. De voorruit en de bumper van de Lijnbus liepen wel zware schade op.