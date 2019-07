Twee jaar cel voor smokkelen van 3 kilogram cocaïne WHW

31 juli 2019

15u54 0 Zaventem Een 25-jarige Braziliaanse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, omdat hij geprobeerd had cocaïne het land binnen te smokkelen. Het parket had een gevangenisstraf van 36 maanden gevorderd, maar de rechtbank toonde zich milder.

De 25-jarige Braziliaan was op 31 maart opgepakt op de luchthaven, nadat de douane in zijn koffer 3,2 kilo cocaïne had aangetroffen. Die zaten verstopt in de dubbele bodem van de reiskoffer. Hij was vanuit Brazilië op weg naar Amsterdam en uit telefoononderzoek bleek dat hij 10.000 euro zou krijgen als hij de drugs op hun bestemming afleverde. Volgens zijn advocaat was de Braziliaan zelf een occasionele druggebruiker die met financiële problemen kampte en was hij daarom bezweken voor het aanlokkelijke aanbod.