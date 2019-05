Twee cardsharps kunnen toerist serieuze duit kosten WHW

23 mei 2019

19u00 0 Zaventem Een toerist die twee cardsharps op zak had op de luchthaven riskeert 1.600 euro te moeten betalen. Eerder werd hem nochtans een minnelijke schikking van 150 euro voorgesteld. De man houdt vol dat hij deze betaald had.

Steeds meer mensen schaffen zich een zogenaamde cardsharp aan. Dat is een soort plastic bankkaart die met enkele vouwbewegingen omgevormd kan worden tot een mes. In België is het echter een verboden wapen. Een toerist die op 30 juni op reis wilde vertrekken vanuit de luchthaven van Zaventem wist dat duidelijk niet. Hij had immers twee van dergelijke ‘gadgets’ op zak. Hij gaf ze vrijwillig af. In oktober volgde een minnelijke schikking van 150 euro. “Die heb ik betaald”, hield hij vol voor de rechtbank. De procureur meende van niet en vorderde daarom een boete van 1.600 euro. Volgende maand weten we of de rechter hem gelooft.