Twaalfkoppige bende veroordeeld tot 30 maanden cel voor beroven van toeristen Wouter Hertogs

27 april 2020

13u11 0 Zaventem Twaalf Peruvianen zijn veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen uit hotels. Ze verschaften zich toegang tot de eetzaal van de hotels en maakten daar van de chaos gebruik om hand- en reistassen te stelen.

Vorig jaar woedde er een ware diefstallenplaag in hotels in Diegem, Machelen en Zaventem. Uit onderzoek werd duidelijk dat een Zuid-Amerikaanse bende achter de diefstallen zat. Ze deden zich voor als klanten in het hotel. Hun doel was duidelijk. Ze moesten in de eet- en ontbijtvertrekken van de bewuste hotels geraken. Daar lopen alle gasten door elkaar en voor het hotelpersoneel is het schier onmogelijk om te controleren wie er een gast is in het hotel en wie niet. In de eetzaken maakten de bendeleden gebruik van de drukte die er vaak heerste om aan de haal te gaan met hand- en reistassen die ontbijtende toeristen er aan hun stoelen lieten hangen. Uiteindelijk kon een bendelid op heterdaad betrapt worden. Hij werkte vlot mee waardoor verschillende andere bendeleden konden geïdentificeerd worden. De rest van de bende kon in kaart gebracht worden door informatie-uitwisseling met andere Europese steden waar de bende actief was. Slechts 1 van de 12 bendeleden kon vooralsnog opgepakt worden. De rest werd bij verstek veroordeeld.