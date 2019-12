Tumult op vliegtuig wanneer blijkt dat gerepatrieerde man aan boord zit: politie pakt twee opstandelingen op Zaventem op Robby Dierickx

03 december 2019

17u28 0 Zaventem De federale politie heeft maandagavond op Brussels Airport twee opstandige passagiers van een vliegtuig van Ethiopian Airlines geplukt. De twee vernamen dat één van de medepassagiers op bevel van de overheid gerepatrieerd werd en maakten amok. Daarop weigerden enkele andere passagiers op hun stoel plaats te nemen. De repatriëring werd gestaakt en de twee opstandelingen werden bestuurlijk opgepakt.

De feiten speelden zich maandagavond op het tarmac op de luchthaven van Zaventem af. Een vliegtuig van Ethiopian Airlines stond klaar om te vertrekken, maar toen twee passagiers vernamen dat één van de medepassagiers – een Somaliër - naar zijn thuisland gerepatrieerd werd, riepen ze de andere inzittenden op om de repatriëring tegen te houden. Er ontstond tumult en enkele passagiers volgden de oproep van de opstandelingen en weigerden op hun stoel te gaan zitten. “De agenten van de federale politie die alles mee moesten begeleiden, besloten de repatriëring te staken omdat de veiligheid aan boord niet langer gegarandeerd kon worden”, klinkt het bij de federale politie. “De twee passagiers die voor de opstand zorgden, werden bestuurlijk aangehouden en mochten niet vertrekken.”

Of er tijdens het tumult geweld gebruikt werd, is nog niet duidelijk. Volgens bronnen was het al de vierde repatriëringspoging van de Somaliër. Waarom de drie vorige pogingen gestaakt werden, is niet bekend. De twee passagiers die maandagavond opgepakt werden, zouden de Somaliër niet gekend hebben.