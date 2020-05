Trajectcontrole op E40 na 2 jaar eindelijk klaar, maar toch flitsen camera’s nog niet Wegen en Verkeer zet licht op groen, federale politie worstelt nog met GDPR-wetgeving Robby Dierickx

06 mei 2020

16u05 4 Zaventem Dik twee jaar na de installatie van de camera’s voor de trajectcontrole op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem is er nog geen enkele snelheidsduivel geflitst. Door allerlei technische problemen bleef de installatie maar aanslepen, maar nu zijn de camera’s volgens Wegen en Verkeer eindelijk klaar voor gebruik. Toch flitsen ze voorlopig nog niet. Volgens de federale politie is immers toch nog niet alles klaar.

Hobbelig, zo kan je het parcours van de trajectcontrole op de E40 richting Leuven gerust noemen. Exact twee jaar geleden werden er zowel in Sterrebeek als in Bertem ANPR-camera’s geplaatst. Bij de trajectcontrole zou de gemiddelde snelheid van voertuigen over een afstand van zeven kilometer gemeten worden. En toch liep er de voorbije twee jaar nog geen enkele snelheidsduivel tegen de lamp. “Dat lag echter niet aan de camera’s, maar aan allerlei technische problemen”, legt Veva Daniëls, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), uit.

“Zo was er enerzijds een probleem met het back-officesysteem van de politie. Dat systeem ontvangt de gegevens van de camera’s, waarna overtreders beboet worden. Aangezien het contract verlopen was, moest een nieuw contract afgesloten worden. Dat proces liep echter vertraging op. Daarnaast was er ook vertraging bij het vernieuwen van de licenties van de federale politie om gebruik te mogen maken van de camera’s. Maar die problemen zijn ondertussen allemaal van de baan. Sinds kort is alles dus klaar om de camera’s te gebruiken.”

Bijkomende ingrepen

En toch wordt er momenteel nog niemand geflitst. “De implementatie van het project vergt immers nog enkele bijkomende technische ingrepen”, valt er bij de federale politie te horen. “Dit om de gemiddelde rijsnelheid van een voertuig in het tussenliggende segment tussen twee ANPR-camera’s te kunnen berekenen. Bij vaststelling van een snelheidsovertreding, genereert het geautomatiseerd systeem een boete. Daarnaast benadrukken we dat de GDPR-wetgeving ook van toepassing is op zo’n cameraschild. We willen de camera’s op een legaal correcte wijze implementeren. De nodige juridische GDPR-controles zijn daarom nog lopende.”

Wanneer snelheidsduivels dan wel eindelijk geflitst zullen worden tussen Sterrebeek en Bertem is voorlopig nog onduidelijk. Bij AWV is men formeel. “Langs onze kant is al het werk afgerond en sinds april zijn de camera’s volledig gebruiksklaar.”

Budget

Rijst de vraag waarom de trajectcontrole twee jaar geleden geïnstalleerd werd, terwijl toen al bleek dat het systeem niet meteen zou werken. “Een voorbeeld van een typisch Belgisch probleem”, verduidelijkt Veva Daniëls. “Vlaanderen maakte geld vrij voor de camera’s – niet alleen voor die op de E40 richting Leuven maar voor verschillende plaatsen in Vlaanderen - maar de federale politie kon niet volgen. Aangezien er budget voor vrijgemaakt werd, gingen we toch door met de installatie. Deden we dat niet, dan viel het budget voor de aankoop van de camera’s weg. Bovendien merken we dat camera’s - ook al werken ze niet - voor een sensibiliserend effect zorgen, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.”