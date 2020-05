Traiteur verrast leerlingen en personeel Sint-Lambertusschool met gebak Robby Dierickx

18 mei 2020

12u28 9 Zaventem Al enkele weken kan traiteur André Claessens geen maaltijden meer leveren in de Sint-Lambertusschool in Nossegem door het coronavirus, maar maandag werden de leerlingen en het personeel bij hun terugkeer naar school wel getrakteerd op gebak. “Op die manier willen we de kinderen en de helden van het onderwijs een hart onder de riem steken.”

Al jaren kunnen de leerlingen van de Sint-Lambertusschool in Nossegem ’s middags smullen van de maaltijden van traiteur André Claessens uit Zaventem. Door het coronavirus was de school echter twee maanden dicht en ook vandaag bij de heropstart worden er nog geen maaltijden geleverd in scholen. En dus besloot de traiteur de kinderen en het personeel te verrassen met een gebakje.

“Voor de leerlingen waren het bizarre weken, dus ze verdienen een verrassing”, aldus André Claessens. “Maar ook voor het schoolpersoneel is het dezer dagen aanpassen. Ze hebben zich de voorbije weken uit de naad gewerkt om de kinderen van op afstand te onderwijzen en moeten nu bij de heropstart met allerlei maatregelen rekening houden. Met dit toetje wil ik aantonen dat ze respect verdienen.”

Opkikker

“Een prachtige attentie van André”, liet directeur Jorn Dupont weten. “Twee maanden al kunnen we hem geen inkomsten meer bezorgen en dat zal de komende weken jammer genoeg niet veranderen aangezien we geen warme maaltijden meer mogen geven. Dat hij ondanks dat inkomstenverlies toch aan ons denkt, is fantastisch. Voor de leerlingen en ons leerkrachtenteam was dit een welverdiende opkikker.”