Tot twee jaar cel voor trio dat gratis shopte in de lucht WHW

17 juni 2019

16u23 0 Zaventem Drie Roemenen hebben vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines bijna 30.000 euro lichter gemaakt. Ze kochten ‘gratis’ luxeartikelen tijdens een vlucht. De rechtbank kon niet lachen met het bedrog en veroordeelde hen tot gevangenisstraffen van negen maanden tot twee jaar.

Het trio had een poepsimpel systeem bedacht om gratis te shoppen in het vliegtuig. Een betaling met de bankkaart wordt pas na de vlucht geregistreerd, ontdekten ze. Ze wisten dat het toestel dat de betaling registreerde ook in vliegtuigmodus stond en dus met niets verbonden was. Als er geen geld op de kaart stond, konden ze dus gratis winkelen in de lucht.

De drie bestelden de duurste parfums, die ze doorverkochten. De vluchten zelf moesten ze natuurlijk wel betalen, maar daar zochten ze de goedkoopste uit. Ze maakten tientallen tripjes, per vlucht konden ze tot 200 euro winst maken. Hun uitvlucht? “We dachten dat we een Roemeense bank beroofden”, waarop ze hun excuses aanboden aan Brussels Airlines.