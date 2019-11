Toneelkring Intermezzo brengt ‘Hotel te koop’ Robby Dierickx

28 november 2019

Op zaterdag 7 en 14 en zondagen 8 en 15 december brengt toneelkring Intermezzo het blijspel in drie bedrijven ‘Hotel te koop’. De regie ligt in handen van Roger Berckmans. De voorstellingen beginnen telkens om 20 uur in zaal De Koperen Kraan in Nossegem. Tickets in voorverkoop kosten 7 euro. Aan de kassa betaal je 8 euro.