Toestel Brussels Airlines even in problemen, maar veilig geland op Zaventem

09 december 2019

10u22 0

Op de luchthaven van Zaventem was het maandagochtend omstreeks 8.40 uur even alle hens aan dek, want een toestel van Brussels Airlines ondervond problemen bij het landen. “De piloot gaf aan dat er wat mis was met de flaps (panelen aan de vleugels die helpen bij het remmen, red.)”, zegt Kim Daenen, woordvoerder van Brussels Airlines. “Het toestel kwam van Birmingham en telde 77 passagiers.”

Uit voorzorg werden de hulpdiensten massaal opgetrommeld, maar uiteindelijk kreeg de piloot het vliegtuig wel veilig aan de grond. “Het toestel wordt vandaag onderzocht”, aldus nog Daenen. “We hebben inmiddels een reservevliegtuig ingeschakeld, zodat er geen vertraging is voor de klanten die van op Zaventem moeten vertrekken.”