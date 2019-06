Tijdelijke werkloosheid bij Asco alweer verlengd: meerderheid personeel al zeker nog tot en met zondag thuis DBS

18 juni 2019

13u42 0 Zaventem Bij Asco, het Zaventemse bedrijf dat een tiental dagen geleden getroffen werd door een cyberaanval met ransomware, is de tijdelijke werkloosheid alweer verlengd, deze keer tot en met zondag.

Volgens HR-manager Vicky Welvaert is het niet zo dat er nieuwe of extra problemen zijn opgedoken. “Er zijn elke dag meer mensen die opnieuw aan de slag gaan. Maar we kiezen ervoor om stapsgewijs te hervatten en op een veilige en voorzichtige manier.”

ACV-secretaris Jan Baetens laat weten dat er een vergadering aan de gang tussen de vakbonsafgevaardigden en de directie. “Zij zijn al langer vragende partij om meer informatie te krijgen en een stand van zaken over de heropstart.”

Hoeveel mensen door de tijdelijke werkloosheid getroffen zijn kan Welvaert niet zeggen. “Maar het gaat om de meerderheid.”

Asco stelt 1.500 mensen tewerk, van wie ongeveer 1.000 in Zaventem. De rest werkt in de VS, Duitsland en Canada. Het bedrijf levert vliegtuigonderdelen aan alle grote vliegtuigbouwers en aan leveranciers van die bedrijven. Als gevolg van de cyberaanval legde het bedrijf al zijn kritische systemen en activiteiten stil. “Deze systemen op een veilige manier opnieuw opstarten, is op dit ogenblik onze prioriteit. Er zijn in de vier sites ondertussen al een aantal medewerkers aan de slag, maar de overgrote meerderheid is nog steeds tijdelijk werkloos omwille van overmacht”, zei Welvaert gisteren nog.

Wie of wat er aan de basis ligt van de cyberaanval is nog niet duidelijk.