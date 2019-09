Tiende editie avondmarkt in Vilvoordelaan RDK

11 september 2019

De avondmarkt in de Vilvoordelaan in Zaventem is zaterdag aan zijn tiende editie toe. De markt begint om 15 uur en eindigt om 22 uur. “Het doel is om ieder jaar meer marktkramers aan te trekken”, zeggen organisatoren Peter Bogaerts van kapperszaak Avanti en Dirk Philips (Open Vld), schepen voor Feestelijkheden en Markten. “Geen gemakkelijke opdracht in deze periode van het jaar.”

Toch zullen er ook zaterdag opnieuw marktkramers naar de Vilvoordelaan afzakken. Daarnaast openen ook de lokale handelaars hun deuren. In enkele horecazaken staan muzikale optredens gepland. Voor de kinderen is er de jaarlijkse Cité Kermis.

Op zondag kan iedereen dan weer vanaf 7 uur rondkuieren op de rommelmarkt in en rond de Bosstraat.