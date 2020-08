Testcentrum op Brussels Airport? “We sluiten niets uit” Robby Dierickx

11 augustus 2020

09u15 0 Zaventem Brussels burgemeester Philippe Close (PS) riep afgelopen weekend in Brussels burgemeester Philippe Close (PS) riep afgelopen weekend in een interview met deze krant op om testcentra te openen op Zaventem en in de grote (Brusselse) treinstations. Bij Brussels Airport zegt men dat zo’n testcentrum nog niet voor morgen is, “maar we sluiten niets uit”.

“Ik wil dat iedereen zich kan laten testen zonder voorschrift of zonder afspraak. Doe het desnoods in een bus of in een container, maar ik pleit ervoor om testcentra op te richten op Zaventem en in de grote treinstations in ons land. Zeker wie van een vliegtuig stapt, zou zich meteen moeten kunnen laten testen.” Brussels burgemeester Philippe Close was afgelopen weekend duidelijk in een interview in onze krant: willen we de coronacrisis onder controle krijgen, dan moet er op veel meer plaatsen op het virus getest worden.

Veilig vliegen

Bij Brussels Airport zegt men dat men – los van de uitspraken van de Brusselse burgemeester – al langer nadenkt over hoe men het vliegen zo veilig mogelijk kan maken. “Om die reden hebben we in juni de temperatuurcontroles ingevoerd voor wie vertrekt en wie aankomt op Zaventem”, zegt Brussels Airport-woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. “Andere maatregelen, waaronder ook een testcentrum, sluiten we niet uit. We zijn alle mogelijkheden momenteel aan het bekijken, maar het is nog niet duidelijk of zo’n testcentrum er effectief zal komen.”